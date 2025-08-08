韓国で、学生に「硫酸テロ」を行うと脅迫するファクスを受け取ったという通報があり、警察が捜査に乗り出した。８日、警察によると、７日午後、「カラサワタカヒロ」という日本人弁護士名義で「午後１時４３分、学生に硫酸テロを行う」という内容のファクスを受け取ったという１１２番通報（警察への緊急通報）があったという。これを受け、警察は教育施設に対するパトロールを強化し、各学校にこの事実を知らせて注意を呼びかけた