智弁和歌山-花巻東高校野球の第107回全国選手権大会は8日、甲子園球場で1回戦が行われた。智弁和歌山（和歌山）―花巻東（岩手）の試合中には、まさかの珍客も。ネットでも話題となっている。誰もが耳にしたことがある鳴き声が、テレビを通じて確かに聞こえていた。甲子園を訪れた珍客の正体はカラス。地上波中継で智弁和歌山―花巻東の熱戦を見守っていた高校野球ファンは、まさかの珍客に反応し、Xには様々な声が寄せられた