「Numbers to know」は、モダンリテールが注目するニュース（8月1日（金）〜8月7日（木））を数字とともにご紹介します。23％増トランプ氏の投稿でアメリカンイーグル株急騰俳優シドニー・スウィーニーを起用したアメリカンイーグルの秋キャンペーンについて、トランプ大統領が「もっともホットな広告」とSNS上で称賛。投稿直後、同社株は一時23％上昇した。広告は一部で性的表現と批判されていたが、右派からの支持が反発材料に。