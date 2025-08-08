とちぎテレビ ガールズケイリンの第１回女子オールスターが８月８日に宇都宮競輪場で開幕します。 Ｇ１レースに格上げされたビッグレースは、ファン投票で選ばれたトップ選手らを中心に熱戦が繰り広げられます。 女子オールスター競輪は、昨年度に新設されたガールズケイリンの特別レースで、今年は、その年の頂点を決める年末のグランプリへの出場権を獲得できる