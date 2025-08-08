とちぎテレビ ７月２８日から８月３日までの１週間で報告のあった百日ぜきの患者数は全国で６万人を超え、栃木県内でも高い水準が続いています。 また、リンゴ病やＡ群溶血性レンサ球菌咽頭炎の警報レベルが続いています。 「百日ぜき」は特有のけいれん性の激しい咳が長引くのが特徴で、子どもを中心に発症し肺炎や脳症を合併して死に至ることもあります。 全国で確認された今年に入ってからの累計の患者数は６万人を超