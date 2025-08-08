¥×¥íÌîµå¤Î¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Áª¼ê¡¢µµ»³¤Ä¤È¤à¡ÊÁ°Ì¾¤ÏÅØ¡Ë»á¤ÎÁÐ»Ò¤ÎÄï¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥Èµµ»³Ç¦¡Ê¤«¤á¤ä¤Þ¡¦¤·¤Î¤Ö¡Ë¤µ¤ó¤¬5Æü¤Ë¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢8Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£56ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢Áòµ·¤Ï²ÈÂ²Áò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½êÂ°»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¦¤µ¤ó¤Ï¡¢2010Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¿ïÊ¬Á°¤«¤éÉÂµ¤¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×