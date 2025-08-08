¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»ÊÎáÅã¤¬J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï£¸·î£¶Æü¡¢DF¹ËÅçÍªÅÍ¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅìµþV¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Î24ºÐ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢º£Ç¯£··î¤Ë¤ÏE-£±Áª¼ê¸¢¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñÀï¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¹ËÅç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥º