ロッテは8日、同日の12時00分からマリーンズオンラインストア限定で上田希由翔内野手のプロ初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始すると発表した。上田は8月2日の西武戦（ベルーナドーム）に7番ファーストで先発出場し、4回表の攻撃で西武先発の與座海人投手から右中間へ初ホームランを記録。今回、直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど計24商品がラインナップされてる。販売はマリーンズオ