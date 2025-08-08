智弁和歌山戦で完投した花巻東・萬谷＝甲子園全国高校野球選手権大会第4日は8日、甲子園球場で1回戦が行われ、今春の選抜大会8強の花巻東（岩手）、東洋大姫路（兵庫）が2回戦へ勝ち進んだ。花巻東は萬谷が一回の失点のみで粘って完投し、選抜大会準優勝の智弁和歌山を4―1で倒した。東洋大姫路は七回に勝ち越し、済美（愛媛）に5―3で競り勝った。東洋大姫路―済美7回裏東洋大姫路1死二塁、高畑が左中間に適時二塁打を放つ