花巻東４―１智弁和歌山（１回戦＝８日）花巻東（岩手）が二回以降を無失点に抑え、快勝した。先制された直後の一回、赤間の犠飛などで逆転。中盤にも追加点を奪い、万谷が完投した。今春の選抜大会準優勝校・智弁和歌山（和歌山）は好機を生かしきれなかった。