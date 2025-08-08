今年度新設のガールズＧ?「第１回女子オールスター競輪」（Ｖ賞金８８０万円※副賞含む）が８〜１０日の３日間、宇都宮競輪場を舞台にナイターで開催される。ファン投票などで選ばれた４２選手がＧ?タイトルと年末の平塚ＧＰ「ガールズグランプリ２０２５」の出場権をかけて覇を競う。初日は７〜１１Ｒで予選、１２Ｒでガールズドリームレースを行う。栃木ガールズの顔でもある荒牧聖未（３５＝栃木）は「地元で第１回のＧ?