日本航空は、鹿児島空港で大雨が降ったことから、41便が欠航しました。【映像】日本航空 大雨の影響で41便が欠航日本航空によりますと、午前8時時点で、鹿児島空港で大雨が降ったことから、鹿児島空港と発着する便を中心に41便が欠航しました。欠航したのは、鹿児島と羽田、伊丹、種子島、屋久島、奄美大島、徳之島、沖永良部を結ぶ、出発時間が午前6時25分から午後0時55分までの便です。このため2762人に影響が出ています。