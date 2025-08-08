8日午前10時20分、宮崎県と気象台は、都城市、日南市、小林市、串間市、三股町、高原町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・都城市・日南市・小林市・串間市・三股町・高原町