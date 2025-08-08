英国の絵本作家のドロ・グローバスとイラストレーターでアーティストのローズ・ブレイクの絵本には、ほかに『ぼくはアーティスト』もある。図版は本書の見開きページから２１世紀も約４分の１が過ぎ、ますます目まぐるしく変化する社会同様、美術の世界もしくみや価値基準を日々更新している。女性や有色人種、地理的・文化的に欧米から遠い場所にも素晴らしいアーティストは大勢いる、という認識はいまや当たり前だ。新しい規範