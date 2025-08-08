きょう（8日）の東京株式市場で、日経平均株価は一時800円以上値上がりしました。きのう4月から6月の連結決算を発表したソフトバンクグループが、一時10パーセント近く値を上げるなど、好決算だった個別銘柄に買い注文が出ています。またTOPIX＝東証株価指数も一時3031ポイントを超え、きのうに引き続き、取引時間中として最高値を更新しています。