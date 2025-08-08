タレントの亀山忍さんが５日に腎臓がんで亡くなったことが８日分かった。５６歳。所属事務所がデイリースポーツの取材に対し、明らかにした。所属事務所によると、２０年前から様々な病気を患い、近年は闘病に専念し、芸能活動は行っていなかったという。通夜、告別式は遺族の意向で公表しない。大阪市出身で、亀山さんは元阪神の亀山つとむ（努）氏の双子の弟。つとむ氏が当時、現日ハム監督の新庄剛志と亀新フィーバーを巻