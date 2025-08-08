■第107回全国高等学校野球選手権大会第4日1回戦・花巻東 4ー1 智辯和歌山（8日、阪神甲子園球場）花巻東（岩手）が今春センバツ準Vの智辯和歌山（和歌山）に勝利し、ベスト8入りした2023年以来2年ぶりの初戦突破。試合は1点ビハインドの2回、相手野選の間に同点に追いつくと5番・赤間史弥（2年）の犠飛で勝ち越しに成功する。中盤以降も和歌山大会で5試合中4試合を無失点に抑えた智辯和歌山の投手陣を攻略し得点を重ねた花巻東