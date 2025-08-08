ヨシタケシンスケさん（左）と又吉直樹さん=北原千恵美撮影絵本作家ヨシタケシンスケさんと、お笑い芸人で芥川賞作家の又吉直樹さんによる3年ぶりのコラボレーション本『本でした』（ポプラ社）。前作に続いて、2人がやりとりを重ね、想像をふくらませながら、「本」を生み出していきます。ジャンルは違えど創作に日々取り組む2人の熱意、そしてSNSが持ち得ない本という媒体の持ち味とは。異色の組み合わせのインタビュー後編で