木村文乃が主演するドラマ「愛の、がっこう。」（フジテレビ系）の第5話が、7日に放送された。（※以下、ネタバレあり）愛実（木村）に「終わりにしたい」と告げて去っていくカヲル（ラウール）を、愛実は「まだあなたに何も教えられてない」と呼び止める。カヲルは「先生は俺のことが好きなんだよ」「俺もそうだから」と突然告白するが、愛実は「すぐに飽きる」と笑ってみせ、今後は好意があることは二度と口にしないように、