消費税減税に加えて、ガソリン税減税。深刻な問題が山積みなのに、政治は目先の負担軽減策ばかりを考えている。この国の将来はどうなってしまうのか？若い世代の人々がこれから生きる時代のことを、政治家は、まったく考えていない。就職氷河期の人々は、このことをはっきりと認識すべきだ。恒久減税を一時的財源で賄えば、将来……ガソリン税減税について与野党で合意が成立し、秋の臨時国会で成立させることになった。ガソリン税