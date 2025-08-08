◇MLB カージナルス5-3ドジャース(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)MLB・ドジャースは大谷翔平選手の39号2ランホームランも、打線がつながらず逆転負け。ダイヤモンドバックス戦で勝利したパドレスにゲーム差を「2」に迫られました。ナ・リーグ西地区で首位に立つドジャースですが、7月は10勝14敗と今季初めてとなる負け越しを喫するなど、調子を落としていました。カージナルスとの3連戦最終戦に臨んだこの日は、1点ビハインド