元テレビ朝日社員の玉川徹氏が８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。日米関税交渉で「相互関税１５％」で合意とされていた内容を巡り、日米間で齟齬（そご）が起きていることについて言及した。番組では、７日に発動された日米の新たな相互関税について特集。日本政府は日本の関税率は１５％と説明してきたが、トランプ政権は従来の関税に１５％上乗せするとして日米間の食い違いについて混乱が広がっている