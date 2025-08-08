大会第４日の８日、第１試合で花巻東（岩手）は智弁和歌山（和歌山）との初戦に臨んだ。花巻東のアルプス席では、先発の万谷堅心投手（２年）の父・武俊さん（５２）が声援を送った。武俊さんは、堅心投手が小学校の頃に所属した硬式野球チームで、コーチを務めた。二回、得点圏に走者を背負ったが無失点で切り抜けると、武俊さんは「よっしゃ！」と叫び、一緒に応援する部員の保護者と喜んだ。