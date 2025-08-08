「全国高校野球選手権・１回戦、花巻東４−１智弁和歌山」（８日、甲子園球場）花巻東が今春センバツ準Ｖの強敵を破り、２０２３年以来の夏勝利を挙げた。先発左腕の萬谷が好投。初回に１点を先制されたが、その後は走者を出しても粘り強く切り抜け、尻上がりに調子を上げた。打線は初回に赤間の左犠飛などで２点を奪い逆転。五回は２死の連打で、六回にも高橋の左前適時打で追加した。