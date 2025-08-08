斎藤元彦兵庫県知事は8日、昨年11月の知事選で選挙運動の対価としてPR会社に金銭を支払ったとする公選法違反（買収）容疑で神戸地検から任意聴取されたとの一部報道に関し、「捜査に関するコメントは差し控える」と述べた。