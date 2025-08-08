みなさんこんにちは。囲碁棋士の塚田千春です。人と話していると「趣味や好きなことって何ですか？」と聞かれることが多いですが、この質問にすぐ答えられる人って、素敵だなぁと思います。カラオケもタイガースも大好きだけど私は、なかなかすぐに思い浮かばなくて……。特にお客さまやイベント会場などで聞かれると、ちょっと焦ってしまいます。趣味といえばカラオケ。確かによく行っていた時期もありましたが、胸を張