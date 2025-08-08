今年、デビュー５０周年を迎えた俳優の岡田奈々（６６）が、月一連載企画「今も輝いてアイドル伝説」の第４回に登場する。神話的アイドル・山口百恵さんや作曲家で現文化庁長官の都倉俊一氏らも登場するデビュー当時の秘話と、デビュー直後の１９７５年に出演して鮮烈な印象を残し、同じく今年５０周年を迎えてコンサート、映画でよみがえる名作ドラマ「俺たちの旅」を、岡田が振り返った。岡田は地元・岐阜の繁華街である柳