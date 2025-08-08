私（ユミ、40代）は夫（サトシ、40代）と小学生、中学生の子どもと4人で都内に住んでいます。私の両親は遠方に住んでおり、義両親は都内在住です。私の父（テツヤ、70代）と母（リエ、60代）は親戚付き合いが多く、なにかと頼ったり頼られたりしています。私も家を出るまではそれが普通だと思っていたのですが、夫との結婚を機に考えが変わりました。どうやら、うちの両親や親戚の考えはちょっと変わっているのかもしれません。母