ハイウェイ交通情報によると、九州自動車道鹿児島⇔栗野（上下線）と東九州自動車道加治木J⇔末吉財部（上下線）は8日午前9時半現在、雨量が通行規制基準を上回ったため通行止めとなっている。今後も降雨が予想されており、解除の見込みは立っていない。西鉄によると、雨による九州道一部区間通行止めのため、8日午前9時18分現在、以下の高速バス路線は運休する。【一部便運休】○福岡-鹿児島(福岡発5:35〜10:30、13:30〜16:20