就活も「親と一緒に」行う学生が増えている（写真：マハロ／PIXTA）就活を「親と一緒に」行う学生が目立っています。年長者は、「いつまで経っても親に甘えすぎ」と考えるかもしれませんが、そこには深い理由がありました。本稿では『Z世代の頭の中』より一部抜粋のうえ、Z世代の母親の影響力について見ていきます。就活や入社式も、親と一緒？「学生に逃げられないように、『オヤカク（親確）』をとれ！」企業の採用担当者がそう