日本を代表するダンスミュージックレーベル＜TREKKIE TRAX＞より、同レーベルの創設メンバー、andrew、Carpainter、futatsuki、SeimeiによるDJユニット／プロデューサーチーム「TREKKIE TRAX CREW」が、ラッパーのなかむらみなみ、mezz、ONJUICYと、リアルハッピーハードコアユニット・FIRE BOYSをフィーチャリングしたデビューEP『CORE 4』を2025年8月8日（金）にリリースした。本作は、タイトルの『CORE 4』が示すとおり、4人の