【ヤマヒロのぴかッと金曜日】２週続けて恐縮だが、今日もおにぎりの話から。今週はコンビニで売り出された「備蓄米の塩にぎり」を食べた。袋から取り出した直後は思ったよりパサつきが少なかったが、時間をおいて残りを口に入れた時には、食べられないということはなかったけれど普通の塩おにぎりとはずいぶん差が出て、口中にザラザラした食感が残った。税込み１０８円。うどんやラーメンなど汁物と一緒に食べるなら、私には