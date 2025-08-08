ＭＬＢ公式サイトは７日（日本時間８日）、今季１０回目となる打者パワーランキングを発表し、フィリーズの主砲カイル・シュワーバー（３２）が初の１位に輝いた。ドジャースの大谷翔平投手（３１）は前回の２位から３位に１ランクダウンした。６日（同７日）のカージナルス戦では、メジャー通算１０００安打を３９号２ランで達成した大谷。同サイトは「７月１日以降のＯＰＳは８割６分５厘と、彼の高い基準からすればスランプと