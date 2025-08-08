日本化学工業 [東証Ｐ]が急反騰。7日の取引終了後、26年3月期の連結経常利益を従来予想の14億円→32億円に2.3倍上方修正。従来の減益予想から一転して0.03％増益見通しとなったことが好感された。 車載や通信向け電子セラミック材料、触媒向けホスフィン誘導体の需要が増加したほか、想定を上回る円高による原材料調達コストの低下なども寄与し、第1四半期の利益が計画を大幅に上回ったことを反映した。併せて、年間配当を