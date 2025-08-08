◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦花巻東４−１智弁和歌山（８日・甲子園）センバツ準優勝校の智弁和歌山が花巻東（岩手）との強豪対決に敗れ、初戦で散った。センバツ準Ｖ校の初戦敗退は２４年の報徳学園（兵庫）に続き、２年連続。智弁和歌山は夏の甲子園で、出場３大会連続の初戦敗退。和歌山勢は２年連続で初戦敗退となった。先発した渡辺颯人（３年）は１点リードで迎えた１回裏、野選も絡んで２失