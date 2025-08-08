歌手の坂本冬美が８日、１月にビルボードライブ東京、６月にビルボードライブ大阪で行った一日限りのプレミアムステージから、ベストパフォーマンスを厳選したライブＣＤ「ＦｕｙｕｍｉＳａｋａｍｏｔｏＳｐｅｃｉａｌＬｉｖｅ〜想いびと〜」を１０月８日にリリースすることを発表した。通常のコンサートとは一線を画した、カバー曲をメインとした構成のステージ。昨年６月のカバーアルバム「想いびと」の収録曲を中心に