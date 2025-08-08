☆阪神―ヤクルト（１８：００・京セラドーム大阪）阪神＝伊藤将、ヤクルト＝高梨７日は中日に敗れて連勝が２でストップした阪神。敗れはしたが、主砲の佐藤輝は４回の第２打席に中越えの２９号本塁打を放った。８日に本塁打を放てば、両リーグ最速での３０本塁打到達となる。過去に阪神の両リーグ最速３０本塁打は以下の通り。年打者月・日試合数７４田淵幸一８・７８０７５田淵幸一７・３１