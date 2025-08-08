◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―城西大（８日・ジャイアンツ球場）巨人は８日、城西大とのプロ・アマ交流戦のスタメンを発表した。先発は、昨年４月に受けた「左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」（通称トミー・ジョン＝ＴＪ手術）から復帰した育成の代木大和投手。６月１７日の３軍戦で実戦復帰を果たすと、７月上旬の３軍戦では最速を３キロ更新する１５５キロをマークするなど成長を示している左腕が、大津綾也捕手とバッ