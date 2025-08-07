高機能なアウトドア利用にもオススメなスマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」をレビュー！華為技術日本（以下、ファーウェイ・ジャパン）のスマートウォッチは高機能モデルとして「HUAWEI WATCH GT 5 Pro」がリリースされています。ゴルフや登山、トレイルランニング、40mフリーダイビングなどの機能に対応したワークアウトモニタリングに加え、心電図（ECG）などの専門的な健康管理を備え、サファイアガラスをディスプレイ