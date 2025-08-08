メガハウスは、『ゴジラVSデストロイア』より「UA Monsters ゴジラ(1995)」(46,750円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年8月8日13時より予約受け付けが開始となり、2026年2月発送予定。2026年2月発送予定「UA Monsters ゴジラ(1995)」(46,750円)UA Monstersシリーズに、「ゴジラ(1995)」が登場。メルトダウン寸前の、内部から燃え上がる特徴的な姿をUA Monstersシリーズならではの