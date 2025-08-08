鹿児島県などによりますと、姶良市にある「県民の森」では丹生附オートキャンプ場に向かう周辺の道路で落石と崩土があり、道路が寸断したため大人16人、子ども24人のあわせて40人が孤立しています。 体調不良を訴えている人はおらず、う回路が利用できるか周辺の安全を確認しているということです。 ・ ・ ・