高砂熱学工業 [東証Ｐ] が8月8日午前(09:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比3.7倍の109億円に急拡大し、通期計画の380億円に対する進捗率は28.7％に達し、5年平均の7.5％も上回った。 同時に、9月30日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の173円→130円(株式分割前換算では174円)に修正した。年間配当は実質0.6％の増額となる。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の