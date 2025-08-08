●石破首相延命策、小手先では激変は乗り切れない 7月20日参院選挙で自公が衆院に続いて参院でも少数与党に転落した。石破首相はまずは選挙結果の総括が必要だとして、退陣を拒絶している。そうこうしているうちに世論調査では、石破続投を支持する声が高まっている（石破退陣を求める声が多数派を占めることに変わりはないものの）。（1）リベラル系の人々は石破退陣により高市氏などタカ派が台頭することを懸念していること