ＣＢＣ賞の攻略POINT 【ＯＰ特別組】前走１～３着か大敗した馬が狙い目 22年から３年連続ＯＰ特別組が連対しており、24年もパラダイスＳから駒を進めたドロップオブライトが勝利。 前走の着順を見ると、１～３着が［1・2・3・12］で、10着以下が［2・0・0・15］。 ４～９着が［0・0・0・17］なので好走した馬か大敗した馬が買いということになる。 ＣＢＣ賞過去10年のデータ 【出典