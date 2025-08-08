バンダイスピリッツは、『聖闘士星矢』より「聖闘士聖衣神話EX レオ一輝-黄金聖衣の継承者-」(23,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年8月8日16時より予約受け付けが開始となり、2026年1月発送予定。2026年1月発送予定「聖闘士聖衣神話EX レオ一輝-黄金聖衣の継承者-」(23,100円)『聖闘士星矢』より、獅子座(レオ)の黄金聖衣を装着した「一輝」が青銅聖闘士用のEX METAL素体と