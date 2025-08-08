6月の家計調査で、消費に使った金額は1.3%増加しました。2か月連続のプラスです。総務省が発表した家計調査によりますと、6月の2人以上の世帯が消費に使った金額は29万5419円で、物価の変動を除いた実質で去年6月と比べ1.3%増加しました。2か月連続のプラスです。▼家賃地代や設備修繕・維持費用を含む住居費がプラス11.6%となったほか、▼自動車の購入などを含む交通費がプラス22.4%と大きく増加したことが主な要因です。一方、「