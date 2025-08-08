インフロニア・ホールディングス [東証Ｐ] が8月8日午前(10:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比2.9倍の80.9億円に急拡大し、通期計画の334億円に対する進捗率は前年同期の8.6％を上回る24.2％に達した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.9％→3.5％に改善した。 株探ニュース