気象庁はきょう午前5時、鹿児島県の霧島市に大雨特別警報を発表しました。鹿児島県内では、土砂崩れで住宅1棟が全壊し、2人が救急搬送されています。気象庁はきょう未明、鹿児島県の薩摩、大隅地方に線状降水帯の発生情報を発表し、これまでに姶良市で1時間に111ミリ、霧島市で107ミリの猛烈な雨を観測しています。午前5時には霧島市に大雨特別警報を発表し、身の安全確保と最大級の警戒を呼びかけています。霧島市全域と鹿児島市