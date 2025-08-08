フィリップ モリス ジャパンは8月6日より、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i シリーズ」より、数量限定「IQOS ILUMA i セレッティ モデル」を順次発売する。「IQOS ILUMA i セレッティ モデル」「IQOS ILUMA i セレッティ モデル」は、イタリアのデザインハウス「SELETTI」とのコラボレーションモデルで、IQOSの洗練されたデザインと、「SELETTI」の大胆で創造的なアート性が融合した独創的かつ斬新なデザインが特徴の製品となっている