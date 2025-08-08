大仙市太田町で建物が燃える火事が起きています。燃えているのは大仙市太田町国見の住宅とみられます。消防によりますと、8日午前9時ごろ通りかかった人から「住宅が燃えている」と通報がありました。これまでに、2人が家にいて、1人がけがをしたという情報が入っています。現場は、太田南小学校から西に1.3キロほどの田園に囲まれた集落にあり、消防が消火活動を続けています。